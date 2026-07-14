Fincantieri, Intesa Sanpaolo alza il target price e conferma "Buy"

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato il giudizio "Buy" su Fincantieri , aumentando il prezzo obiettivo da 16,30 euro a 16,80 euro per azione.



La performance del titolo Fincantieri si conferma in rialzo a pochi minuti dalla fine delle negoziazioni e mostra una variazione percentuale del 2,74%.



La tendenza ad una settimana del principale complesso cantieristico al mondo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fincantieri . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,26 Euro. Primo supporto visto a 11,55. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,12.





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