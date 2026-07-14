Fincantieri, Intesa Sanpaolo alza il target price e conferma "Buy"
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato il giudizio "Buy" su Fincantieri, aumentando il prezzo obiettivo da 16,30 euro a 16,80 euro per azione.
La performance del titolo Fincantieri si conferma in rialzo a pochi minuti dalla fine delle negoziazioni e mostra una variazione percentuale del 2,74%.
La tendenza ad una settimana del principale complesso cantieristico al mondo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fincantieri. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,26 Euro. Primo supporto visto a 11,55. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,12.
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