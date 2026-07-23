Francoforte: rally per Traton

(Teleborsa) - Protagonista Traton , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,98%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Traton rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Traton è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```