Francoforte: brillante l'andamento di Traton

(Teleborsa) - Seduta positiva per Traton , che avanza bene dell'1,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Traton più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 36,38 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,66. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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