Milano 12:29
51.757 -1,96%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:29
10.707 -0,09%
Francoforte 12:29
24.992 -0,65%

Francoforte: mette il turbo Traton

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: mette il turbo Traton
Brillante rialzo per Traton, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,98%.
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