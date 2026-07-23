Milano 16:15
51.539 -2,37%
Nasdaq 16:15
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Dow Jones 16:15
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Londra 16:15
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Francoforte 16:16
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Francoforte: scambi negativi per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Commerzbank
Retrocede la banca tedesca, con un ribasso del 3,64%.
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