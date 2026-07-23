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Francoforte: calo per Commerzbank

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Commerzbank
(Teleborsa) - Retrocede la banca tedesca, con un ribasso del 3,64%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, la banca d'affari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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