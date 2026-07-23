Francoforte: calo per Commerzbank

(Teleborsa) - Retrocede la banca tedesca , con un ribasso del 3,64%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, la banca d'affari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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