Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca , che avanza bene dell'1,99%.



L'andamento di Commerzbank nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nel breve periodo, la banca d'affari presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 38,83 Euro e supporto a 37,89. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 39,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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