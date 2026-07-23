Milano 16:16
51.559 -2,34%
Nasdaq 16:16
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Dow Jones 16:16
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Londra 16:16
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Francoforte 16:16
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Londra: ingrana la marcia 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: ingrana la marcia 3i Group
Rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,74%.
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