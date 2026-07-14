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Londra: performance negativa per 3i Group

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per 3i Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società d'investimenti con sede a Londra, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a 3i Group rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di 3i Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,81 sterline e primo supporto individuato a 25,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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