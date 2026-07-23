Milano 16:17
51.545 -2,36%
Nasdaq 16:17
28.548 -1,55%
Dow Jones 16:17
51.748 -0,90%
Londra 16:17
10.656 -0,57%
Francoforte 16:17
24.852 -1,21%

Madrid: in calo Grifols

Migliori e peggiori
Madrid: in calo Grifols
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola, che mostra un decremento del 2,46%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Grifols rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,68 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,39. L'equilibrata forza rialzista di Grifols è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```