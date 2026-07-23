Milano 16:17
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Nasdaq 16:17
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Dow Jones 16:17
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Londra 16:17
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Francoforte 16:17
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Madrid: calo per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: calo per IAG
Seduta in ribasso per International Airlines Group, che mostra un decremento del 2,37%.
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