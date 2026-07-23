Milano 16:18
51.512 -2,42%
Nasdaq 16:18
28.572 -1,47%
Dow Jones 16:18
51.754 -0,89%
Londra 16:18
10.649 -0,64%
Francoforte 16:17
24.852 -1,21%

New York: Dover si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Dover si muove verso il basso
Scende sul mercato la società che fornisce attrezzature e prodotti industriali, che soffre con un calo del 7,55%.
Condividi
```