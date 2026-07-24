Milano 17:35
51.802 +0,95%
Nasdaq 21:37
28.139 -1,11%
Dow Jones 21:37
51.927 +0,42%
Londra 17:35
10.736 +0,91%
Francoforte 17:35
25.099 +1,36%

New York: Seagate Technology si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Seagate Technology si muove verso il basso
Si muove in perdita l'azienda americana attiva nel settore storage, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,53% sui valori precedenti.
Condividi
```