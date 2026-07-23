New York: nuovo spunto rialzista per Merck

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società chimico-farmaceutica , che avanza bene del 2,61%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Merck è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 131,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 128,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 135,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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