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Robinhood Markets, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Robinhood Markets, scendono le quotazioni a New York
Pressione sull'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,41%.
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