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New York: brusca correzione per Robinhood Markets

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Robinhood Markets
Pressione sull'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,45%.
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