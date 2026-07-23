New York: profondo rosso per Huntington Bancshares
(Teleborsa) - A picco il gruppo bancario statunitense, che presenta un pessimo -5,47%.
La tendenza ad una settimana di Huntington Bancshares è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Huntington Bancshares è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,55 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,09. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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