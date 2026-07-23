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Huntington Bancshares, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Huntington Bancshares, scendono le quotazioni a New York
A picco il gruppo bancario statunitense, che presenta un pessimo -5,47%.
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