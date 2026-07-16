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Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,14%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.882,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,14%
Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -2,14% e chiude la seduta a 3.882,41 punti.
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