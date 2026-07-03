Milano 9:13
52.781 +0,67%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 9:13
10.695 +0,40%
25.799 +0,85%

Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa dell'1,67%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.043,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa dell'1,67%
Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -1,67% e chiude la seduta a 4.043,64 punti.
Condividi
```