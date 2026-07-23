Parigi: movimento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison di moda francese , con una flessione del 2,29%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Hermes rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hermes . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.660 Euro. Primo supporto visto a 1.629,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.618.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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