Parigi: movimento negativo per Hermes
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison di moda francese, con una flessione del 2,29%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Hermes rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hermes. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.660 Euro. Primo supporto visto a 1.629,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.618.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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