Parigi: scambi in positivo per Thales
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che lievita del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,03%, rispetto a -0,46% dell'indice di Parigi).
Lo scenario di medio periodo di Thales ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 236 Euro. Supporto a 228,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 243,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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