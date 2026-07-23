Parigi: scambi in positivo per Thales

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che lievita del 2,12%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,03%, rispetto a -0,46% dell' indice di Parigi ).





Lo scenario di medio periodo di Thales ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 236 Euro. Supporto a 228,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 243,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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