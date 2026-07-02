Parigi: risultato positivo per Thales

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che avanza bene del 2,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Thales sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 238,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 231,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 245,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```