Milano
12:53
52.695
+0,60%
Nasdaq
9-lug
29.727
0,00%
Dow Jones
9-lug
52.487
+0,27%
Londra
12:53
10.479
+0,07%
Francoforte
12:53
25.135
+0,07%
Venerdì 10 Luglio 2026, ore 13.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: performance negativa per Thales
Parigi: performance negativa per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
10 luglio 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in ribasso per l'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che mostra un decremento del 2,16%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: movimento negativo per Thales
Parigi: si concentrano le vendite su Thales
Parigi: calo per Thales
Parigi: andamento negativo per Thales
Titoli e Indici
Thales
-2,07%
Altre notizie
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Parigi: in calo Thales
Parigi: andamento negativo per Thales
Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Parigi: scambi al rialzo per Thales
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto