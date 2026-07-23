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Parigi: STMicroelectronics si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: STMicroelectronics si muove verso il basso
A picco il microchip-maker italo-francese, che presenta un pessimo -14,93%.
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