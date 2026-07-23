Milano 16:21
51.516 -2,42%
Nasdaq 16:21
28.588 -1,41%
Dow Jones 16:21
51.726 -0,94%
Londra 16:21
10.639 -0,73%
Francoforte 16:20
24.836 -1,27%

Petrolio a 91,05 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 91,05 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 91,05 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```