Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
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Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
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Petrolio a 91,31 dollari alle 08:30

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