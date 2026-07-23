USA, richieste sussidi di disoccupazione calano contro le attese a 187mila unità

(Teleborsa) - Nella settimana al 18 luglio, i "claims" sono risultati pari a 187mila unità, in calo di 22.000 unità rispetto ai 209mila della settimana precedente (rivisti da 208mila) e inferiore ai 211mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 207.500 unità, in calo di 7.250 unità rispetto al dato della settimana precedente (214.750 rivisto da 214.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 11 luglio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.796.000 unità, in calo di 2.000 unità rispetto alle 1.798.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.805.000).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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