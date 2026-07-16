USA, richieste sussidi di disoccupazione calano oltre le attese a 208mila unità

(Teleborsa) - Nella settimana all'11 luglio, i "claims" sono risultati pari a 208 mila unità, in calo di 8.000 unità rispetto ai 216 mila della settimana precedente (rivisti da 215 mila) e inferiore ai 216 mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 214.250 unità, in calo di 4.750 unità rispetto al dato della settimana precedente (219mila rivisto da 218.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 27 giugno, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.805.000 unità, in calo di 16.000 unità rispetto alle 1.821.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.814.000), sotto le 1.820.000 del consensus.



(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)

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