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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in giugno

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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in giugno
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in giugno pari a 6,7K unità, in aumento rispetto al precedente 1,3K unità (la previsione era 29,4K unità).
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