Appuntamenti macroeconomici del 2 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 02/07/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso -40,8K unità; preced. -36,3K unità)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 215K unità)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 114K unità; preced. 172K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -1,7%; preced. 4,8%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 81 Mld piedi cubi; preced. 76 Mld piedi cubi)
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