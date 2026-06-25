USA, richieste sussidi di disoccupazione calano più delle attese a 215mila unità

(Teleborsa) - Nella settimana al 20 giugno, i "claims" sono risultati pari a 215 mila unità, in calo di 12 mila unità rispetto ai 227 mila della settimana precedente (rivisti da 226 mila) e inferiore ai 225 mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 224.250 unità, in aumento di 750 unità rispetto al dato della settimana precedente (223.500 rivisto da 223.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 13 giugno, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.821.000, in aumento di 21.000 unità rispetto alle 1.800.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.810.000) e del consensus.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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