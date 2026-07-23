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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 17 luglio
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23 luglio 2026 - 16.40
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Stoccaggi gas nella settimana del 17 luglio su base settimanale (WoW) 32 Mld piedi cubi
, in calo rispetto al precedente 41 Mld piedi cubi (la previsione era 29 Mld piedi cubi).
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