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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 17 luglio

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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 17 luglio
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 17 luglio su base settimanale (WoW) 32 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 41 Mld piedi cubi (la previsione era 29 Mld piedi cubi).
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