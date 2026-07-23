Vola a New York Allegion
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di serrature meccaniche ed elettroniche, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Allegion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Allegion rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Allegion sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 159,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 151,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 167,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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