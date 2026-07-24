Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Ribasso per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,15% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.904,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.604. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.671,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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