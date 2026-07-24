Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Ribasso per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,15% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.904,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.604. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.671,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)