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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Giornata da dimenticare per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,74% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del Nasdaq Composite mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24.211,4 con area di resistenza individuata a quota 24.906,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23.979,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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