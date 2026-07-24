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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 485,9 punti.
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