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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata negativa per il comparto petrolifero europeo, che continua la seduta a 591,7 punti, in calo dello 0,91%.
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