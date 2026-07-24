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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas
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24 luglio 2026 - 15.00
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, che continua la seduta a 591,7 punti, in calo dello 0,91%.
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