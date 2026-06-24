Milano 15:54
51.689 -0,64%
Nasdaq 15:54
29.468 +0,41%
Dow Jones 15:54
51.801 +0,26%
Londra 15:54
10.456 +0,26%
Francoforte 15:54
24.683 -0,85%

EURO STOXX Oil & Gas, quotazioni in calo a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Oil & Gas, quotazioni in calo a Eurozona
Viene venduto parecchio il comparto petrolifero europeo, che continua la seduta a 567,55 punti.
Condividi
```