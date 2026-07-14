Milano 12:17
52.566 -0,46%
Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 12:17
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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Oil & Gas
In rialzo il comparto petrolifero europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 573,93 punti.
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