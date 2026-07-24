Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Indicazioni rialziste per Cellnex Telecom

Finanza
Indicazioni rialziste per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Seduta decisamente positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, parte dell'Ibex 35, che ha terminato in rialzo del 4,29%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 26 Euro, con stop loss posto a quota 23,93, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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