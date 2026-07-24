Indicazioni rialziste per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Seduta decisamente positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , parte dell' Ibex 35 , che ha terminato in rialzo del 4,29%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 26 Euro, con stop loss posto a quota 23,93, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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