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Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa del 2,18%
Il CAC40 termina a 8.252,66 punti
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Finanza
08 luglio 2026 - 17.43
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Affonda sul mercato Parigi, che esibisce un -2,18% e chiude la seduta a 8.252,66 punti.
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