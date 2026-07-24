OPA Borgosesia, Alba al 76,6% secondo i risultati provvisori

Riaperture dei termini dal 3 al 7 agosto

(Teleborsa) - In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria annunciata da Alba (l’“Offerente”) avente ad oggetto la totalità delle azioni di Borgosesia , sulla base dei risultati provvisori alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta 36.568.821 Azioni, pari al 76,636% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di 26 milioni di euro.



I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti il 30 luglio 2026. Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione avverrà in data 31 luglio 2026.



Alla luce dei risultati provvisori dell’Offerta sopra indicati, Alba fa sapere che la Condizione sulla Soglia si è avverata. Pertanto, ove fosse confermato il mancato raggiungimento di una partecipazione pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente tale da consentire il Delisting ad esito dell’Offerta, l’Offerente conferma in ogni caso l’intenzione di procedere al Delisting.



Per effetto del verificarsi della Condizione sulla Soglia, i termini per aderire all’Offerta sono riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2026. Il pagamento del Corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il 13 agosto 2026.



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