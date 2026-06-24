OPA Borgosesia, Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione preventiva

(Teleborsa) - In relazione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria annunciata da Alba sulla totalità delle azioni di Borgosesia , l'offerente ha comunicato che la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione preventiva all'acquisto di una partecipazione indiretta di controllo in OneOSix e il nulla osta all'acquisto di una partecipazione qualificata indiretta in Borgosesia Gestioni SGR in liquidazione. Il 16 aprile 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che l'offerta non ricade nell'ambito applicativo del Golden Power.





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