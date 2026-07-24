SILVER del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
In forte ribasso il metallo prezioso, che chiude la seduta con un disastroso -3,4%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 55,9. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 59,62. L'indebolimento dell'argento è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 54,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)