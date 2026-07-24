Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

SILVER del 23/07/2026

Finanza
SILVER del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

In forte ribasso il metallo prezioso, che chiude la seduta con un disastroso -3,4%.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 55,9. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 59,62. L'indebolimento dell'argento è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 54,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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