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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Punta con decisione al rialzo la performance del derivato italiano, con una variazione percentuale dell'1,03%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.360. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.895. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 50.675.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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