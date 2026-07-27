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"Buy" per BBVA

Finanza
"Buy" per BBVA
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Grande giornata per Banco di Bilbao, tra i componenti dell'Ibex 35, che mette a segno un rialzo del 2,56%.


Operatività odierna:
A livello operativo, la banca spagnola presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 22,86 Euro, con stop loss impostato a quota 21,4 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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