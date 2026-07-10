Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Banco di Bilbao, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito spagnolo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,69 Euro. Primo supporto visto a 22,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```