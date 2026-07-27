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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bechtle
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Bechtle, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,78%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bechtle rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Bechtle è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,79 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,09. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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