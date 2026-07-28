Milano 16:36
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Londra 16:36
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Francoforte: senza freni Bechtle

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Bechtle
Protagonista Bechtle, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,07%.
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